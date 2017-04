L’Ouganda assure la neutralisation de la rébellion de LRA opérant en Centrafrique

Kinshasa, 20 Avril 2017 (ACP).- L’Ouganda a débuté le retrait de ses troupes opérant en Centrafrique, estimant que la rébellion de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) a été neutralisée « avec succès » même si son chef Joseph Kony court toujours, ont rapporté jeudi les médias étrangers citant une source de l’armée ougandaise. « La décision de se retirer est fondée sur le constat que la mission consistant à neutraliser la LRA a été accomplie avec succès », a déclaré le général Richard Karemire, porte-parole de l’armée ougandaise, cité dans un communiqué.

Le général a affirmé que le chef de la LRA, le tristement célèbre Joseph Kony, est désormais « affaibli et inefficace », commande moins d’une centaine d’hommes, et « ne représente plus une menace significative pour la sécurité de l’Ouganda », d’où la LRA avait été chassée en 2006.

Selon la presse locale, un premier groupe de 31 soldats sur les 2.000 déployés a atterri mercredi après-midi à Gulu, dans le nord de l’Ouganda. Selon l’ONU, la LRA a tué plus de 100.000 personnes et enlevé plus de 60.000 enfants, d’abord dans le nord de l’Ouganda, puis au gré de son exil dans les pays voisins, au Soudan du Sud, dans le nord-est de la RDC, puis en Centrafrique.

Les troupes ougandaises sont déployées depuis 2009 dans le nord-est de la Centrafrique, où elles forment la colonne vertébrale de la mission de l’Union africaine de lutte contre la LRA. Près de 12.500 Casques bleus sont par ailleurs déployés dans le pays. ACP/FNG/Kayu/FMB