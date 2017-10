L’ouragan Nate a touché les Etats-Unis

Kinshasa, 08 oct. 2017 (ACP).- L’ouragan Nate, de catégorie 1, a touché la côte des Etats-Unis samedi en fin de journée après s’être renforcé en traversant le Golfe du Mexique et avoir laissé derrière son passage dévastateur une Amérique centrale endeuillée par 31 décès, ont indiqué dimanche les médias internationaux.

Les Etats de Louisiane, du Mississippi et de l’Alabama qui attendaient de pied ferme l’arrivée de Nate ont donné d’évacuation obligatoire ou volontaire le long du littoral américain, couvre-feu instauré à La Nouvelle-Orléans. C’est au niveau du delta du fleuve Mississippi que l’ouragan a fait son entrée peu après 20h00 heure locale (00h00 GMT) en terre américaine.

Le centre national des ouragans américain (NHC) a précisé que Nate se déplaçait alors à une vitesse de 31 km/h avec des vents de 140 km/h. Selon le NHC, le centre de Nate aura un second point de chute le long de la côte du Mississippi. Il faut s’attendre ensuite à ce qu’il traverse des portions du Mississippi, de l’Alabama et du Tennessee en fin de soirée jusque plus tard.

Moins puissant que redouté, le NHC avait évoqué un temps un passage en catégorie 2 sur l’échelle de Saffir-Simpson qui compte 5 catégories, Nate ne devrait pas heurter la Nouvelle-Orléans, dévastée en 2005 par l’ouragan Katrina, avec au moins 1.800 morts. Les autorités de la ville ont d’ailleurs décidé depuis samedi soir de lever le couvre-feu imposé sur la ville depuis 19h00, ainsi que l’alerte ouragan. ACP/FNG/Wet