L’ouverture d’un site du genre « Ekafela » préconisée aux décideurs

Kinshasa, 17 Nov. 2017 (ACP).- Le président de l’Organisation d’intérêt communautaire pour le développement (OICD), une ONG locale, Nobert Kuyala Mulukidi, a préconisé vendredi à Kinshasa aux décideurs du pays l’ouverture d’un site du genre « Ekafela » dans l’ex-province de l’Equateur, en vue d’y encadrer les brigands urbains communément appelés « kuluna » ou d’autres enfants de la rue de Kinshasa.

M. Kuyala, également pasteur, qui a fait cette proposition, au cours d’un entretien avec l’ACP, a cité l’exemple du père « Buffalo » de l’église catholique qui a réduit de façon sensible le banditisme et d’autres formes de violences faites aux populations, suite à la rééducation et à l’encadrement de ces enfants dans certains sites d’hébergement à travers le pays.

Grâce à ses partenaires et différents collaborateurs, ce prêtre a contribué à la formation, d’une durée d’au moins de deux ans, de ces jeunes en divers métiers, avant leur réinsertion familiale, sociale et professionnelle.

« La prise en compte d’une telle idée peut permettre au gouvernement provincial de Kinshasa de diminuer les effets néfastes du « phénomène Kuluna et shégués », dans la capitale congolaise », a dit le président de l’OICD. ACP/Fng/Mat/Wet