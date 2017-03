L’ouvrage «la justice électorale» porté sur les fonts baptismaux

Kinshasa, 17 Mars 2017 (ACP).- L’ouvrage «Justice électorale Fondements axiologiques et normatifs», publié aux éditions l’Harmattan à Paris, a été porté vendredi, sur les fonts baptismaux, lors d’une matinée scientifique organisée par le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Afrique centrale (CRIDHAC) de l’Université de Kinshasa (UNIKIN).

Cet ouvrage de 206 pages souligne la problématique «de bâtir un Etat de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une démocratie durale et responsable». Pour éclairer cette situation, cet ouvrage de maître Jacques Kambale Bira’Mbovote, s’impose «d’analyser d’abord le cadre juridique de la justice électorale, de répéter et de fixer ses fondements philosophico-éthiques et politiques, de prendre particulièrement le profil et de circonscrire le rôle de chaque acteur intervenant directement ou indirectement dans l’arène électorale. L’ouvrage pose aussi un regard sur l’épineuse question de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises électorales et procède à l’examen du règlement juridictionnel des conflits électoraux».

La doyenne de la faculté de droit, le Pr Marie Kenge Ngomba, a salué cet ouvrage, qui pose des principes directeurs de l’Etat de droit démocratique et des fondamentaux de la République, avant de souligner les efforts du CRIDHAC pour ce chef d’œuvre qui met en exergue les réalités politiques du moment dans le pays.

Le CRIDHAC a focalisé sa huitième journée du «mensuel des droits de l’homme» sur une matinée scientifique autour de la présentation et du vernissage de cet ouvrage préfacé par Maître Défi Augustin Fataki Wa Luhindi, avocat à la Cour suprême de justice et postfacé par le Pr Dieudonné Kalindye. ACP/FNG/JGD