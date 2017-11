L’ouvrage « Persona non grata porteur de leçons pour les politiques

Kinshasa, 28 nov. 2017 (ACP).- Jean Pierre Kimbulu Moyanso wa Lokwa, ancien ambassadeur du Zaïre (RDC) à Bruxelles, lève un pan de voile de la face cachée des « relations en dents de scie » belgo-zaïroises et de la vie politico-diplomatique « mouvementée » du pays de Mobutu, à travers son ouvrage de 248 pages titré «Persona non grata : Révélations du dernier ambassadeur de Mobutu à Bruxelles» publié aux Editions Telema, qui a été présenté à l’intelligentsia congolaise mardi au centre Wallonie Bruxelles.

En poste dans la capitale belge pendant les pires moments des relations entre les deux pays (de 1989 à 1997), période marquée également par la Pérestroïka, le vent de la démocratisation à travers l’Afrique, les mutineries et pillages à Kinshasa ainsi que la guerre de libération et la chute de Mubutu, Jean-Pierre Kimbulu évoque dans cet ouvrage les événements ayant marqué son mandat de diplomate, notamment la crise belgo-zaïroise de 1988-1989, l’épisode du massacre d’étudiants sur le campus universitaire de Lubumbashi en mai 1990, les intrigues et les compromissions de la vie politique et diplomatique mouvementée de l’époque, mais aussi les extravagances de la presse et des politiciens belges ou les nombreuses intrigues entretenues dans la cour de Mobutu par les politiciens zaïrois.

Jean-Cornelis Nlandu-Tsasa, journaliste au Bureau de l’Agence congolaise de presse (ACP) à Bruxelles et rédacteur en chef du journal en ligne « lesignalducontinent », qui a présenté cet ouvrage, estime qu’il est « porteur de nombreuses leçons pour les générations présentes et futures des politiciens congolais et d’ailleurs » et qu’il peut également être considéré comme « un livre de référence » en vue des relations « plus adultes entre les deux pays, condamnés par l’histoire à cohabiter ».

Le titre « Persona non grata », a-t-il expliqué, a été choisi par l’auteur pour évoquer avec force la crise diplomatique survenue entre les deux pays autour de ce qui fut qualifié de « Massacre de Lubumbashi » et qui a conduit le ministre belge des Affaires étrangères Mark Eyskens à déclarer l’ambassadeur Kimbulu « personne indésirable » à toutes les manifestations officielles, pour avoir donné la version officielle des faits.

Sa version parlait d’un incident entre étudiants ayant fait un mort, tandis que la presse belge, elle, faisait état d’un massacre à l’arme blanche de 50 étudiants. ACP/Mat/May