L’ouvrage « Le procès de l’Eglise Evangélique des sacrificateurs » porté sur les fronts baptismaux

Kananga, 03 août 2017 (ACP).- L’ouvrage « Le procès de l’Eglise Evangélique des Sacrificateurs » (EES) a été porté sur les fonds baptismaux, au cours de la cérémonie de vernissage présidée, dimanche, à la Maison du Barreau, à Kananga, par M. Bernard Bambi Mulowayi, chef de division provincial de la Culture et des Arts à la tête de la notabilité.

Composé de 90 pages et écrit par le révérend sacrificateur Dominique Kambala Nkongolo, à la fois critique, croyant de l’EES et un des piliers de cette Eglise, cet ouvrage comprend 5 chapitres axés sur le règlement de la succession du feu souverain sacrificateur Kadima Bakenge, ancien chef spirituel, de la tentative de la division, de la sacrificature unitaire en sacrificature divisée, notre responsabilité devant le tribunal de l’histoire et lueur d’espoir pour la reconstruction du testament en lambeaux.

Auparavant, le directeur provincial de la Bibliothèque nationale de Kananga, M. Déo Mpata-Yabo, a félicité, dans son mot de circonstance, l’auteur de ce livre publié dans un environnement difficile dans une ville de Kananga dépourvue des maisons d’édition des livres.

Selon lui, cette œuvre a augmenté l’héritage culturel de sa bibliothèque. L’auteur a déjà publié un autre livre sur le contentieux électoral, rappelle-t-on. L’auteur qui est bâtonnier du Barreau de Kananga, est également enseignant à l’Institut supérieur pédagogique (ISP) de Kananga. ACP/Kayu/Kgd