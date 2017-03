Lualaba : le ministre provincial des Mines impressionné par les réalisations de TFM

Kolwezi, 28 Mars 2017 (ACP).- M. Jean Marie Tshizainga, ministre provincial des Mines et Emergence de la classe moyenne au Lualaba, a effectué mardi une mission d’inspection à Fungurume, cité minière située à 90 Kms de la ville de Kolwezi dans le territoire de Lubudi où il a visité les installations et usines de la société minière Tenke Fungurume Mining (TFM).

Sur Place il s’est imprégné de l’importance économique et sociale de cette entreprise minière dans la province du Lualaba. Sous la conduite de la garde industrielle de TFM, le ministre provincial des Mines a visité successivement la base TFM où sont logés les cadres de cette entreprise, la base des opérations de mines, le Dispatch de la mine et l’usine de Kwatebala où sont produits le cuivre et le cobalt.

Sur le plan social, le ministre s’est rendu à l’école primaire de Fungurume et a visité le complexe sportif et le centre de santé communautaire construit par TFM à Fungurume.

A l’issue de cette visite, Jean Marie Tshizainga s’est dit impressionné et satisfait de la réalisation de cette entreprise, la géante de la province du Lualaba. Cette visite du Ministre provincial de mines est la première qu’il a effectuée à TFM depuis la mise en place l’année dernière du gouvernement provincial du Lualaba. ACP/Fng/JGD