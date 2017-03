Lualaba : la situation du VIH/SIDA présentée à une délégation de l’ONUSIDA

Kolwezi, 28 Mars 2017 (ACP).- M. Samy Kayombo Mukanza, ministre provincial de la Santé, Éducation, Culture et Art, a présenté la situation du VIH/SIDA au Lualaba à une délégation de l’ONUSIDA en séjour à Kolwezi. Au cours d’une rencontre d’échange organisée mardi dans la salle de réunion du gouvernorat avec les membres de l’ONUSIDA conduits par Dr Marc Saba, représentant des pays de l’ONUSIDA, le ministre a décrit la carte postale de la province du Lualaba en soulignant son contexte particulier avec ses grandes entreprises minières, les risques élevés du VIH/SIDA du aux échanges avec l’Angola et la Zambie face à l’absence de riposte, la présence de femmes et des enfants autour de carrières minières et la prévalence du VIH/SIDA.

Samy Kayombo s’est réjoui néanmoins des opportunités qui s’offrent à la province notamment l’adoption par celle-ci de l’option test and treat, l’appartenance à la SADC, l’engagement des entreprises minières dans la lutte contre le VIH/SIDA et aussi la présence d’autres partenaires tels PROSANI et Linkages. Le ministre Kayombo a souligné la nécessité de voir tout le monde s’impliquer dans la lutte contre le SIDA.

Pour sa part, Dr Jack Kwete, secrétaire exécutif provincial du PNMLS au Lualaba, a expliqué aussi l’approche multi sectorielle dans la lutte contre le VIH/SIDA dans cette province. A l’issue de cet échange, Dr Marc Saba, représentant des pays de l’ONUSIDA, a reconnu la responsabilité de l’ONUSIDA de coordonner la riposte au VIH/SIDA.

Il a énoncé l’objectif 2020 d’atteindre 90 pourcents de couverture de protection, de contrôle de l’épidémie avec l’engagement de tous les acteurs. Le ministre provincial Samy Kayombo et la délégation de l’ONUSIDA ont ensuite visité l’hôpital général de référence de Mwangeji dans la commune de Manika à Kolwezi. ACP/Fng/JGD