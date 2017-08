Lubaki, Rama, Lipela et Mbenza désignés meilleurs entraîneurs 2016-2017 de l’EUFKIN-Tshangu

Kinshasa, 14 Août 2017 (ACP).- Lubaki, Rama, Lipela et Mbenza entraîneurs respectifs de : AC Clara, AS Vision Mondiale, OC Jubok et FC Puma ont remporté la palme de «meilleur entraîneur» du championnat 2016-2017 de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Tshangu dans leurs divisions respectives.

Le comité exécutif de l’EUFKIN-Tshangu a pris en compte les performances techniques réalisées sur le terrain par leurs équipes au cours du dernier championnat. Les clubs Clara, Saint Dénis, Jubok et Puma ont remporté respectivement les championnats de divisions I, II, III poule A et III poule B de ladite entente. Le FC Malengo et le FC Lauren ont été relégués en division II, tandis que le FC Mbongi et l’AS Audace l’ont été en division III. ACP/Fng/JGD