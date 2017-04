Lubumbashi : la chaine de télévision Malaika et  la  radio Dynamique  suspendues pour une durée de 15 jours

Lubumbashi, 07 Avril 2017 (ACP).- Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuelle et de la Communication (CSAC) vient de suspendre, à titre conservatoire, la chaines de télévision Malaika et la station de radio Dynamique émettant de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, pour une durée de 15 jours conformément à l’article 59 de la loi organique portant composition, attributions et fonctionnement du CSAC.

Selon un communiqué de la coordination provinciale du CSAC/Haut-Katanga, dont une copie a été remise vendredi à l’ACP, il est reproché à ces medias d’avoir diffusé et rediffusé en date de mercredi 05 avril et jeudi 06 avril, lors des journaux télévisés et radiodiffusés, des propos d’incitation à la violence et à la haine ethnique contre M. Jean-Claude Kazembe Musonda, gouverneur de la province du Haut-Katanga.

Ces propos tenus par les partisans de l’UNAFEC dans une déclaration sont de nature à nuire à la cohésion et à la cohabitation pacifique dans le Haut-Katanga.

Les directeurs généraux et les chargés des programmes des chaines et stations concernées ont été mis à la disposition de l’UNPC pour des séances pédagogiques sur les code d’éthique et de déontologie du journaliste congolais.Le procureur général près la cour d’appel de Lubumbashi est prié de concourir à l’exécution de cette décision.ACP/FNG/Wet