Lubumbashi : le conseil urbain de sécurité invite les bourgmestres à vulgariser le calendrier électoral

Lubumbashi, 09 Nov. 2017 (ACP).- Le conseil urbain de sécurité invite les bourgmestres de toutes les communes de la ville Lubumbashi à vulgariser le calendrier électoral auprès de leurs administrés pour éviter toute manipulation à des fins politiciennes.

C’et appel a été lancé au cours de la réunion du conseil urbain de sécurité que le maire de Lubumbashi, Jean Oscar Sanguza Mutunda, a présidée mercredi à l’hôtel de ville.

Au cours de cette réunion, les participants ont rappelé à l’opinion que toute manifestation publique est interdite jusqu’à nouvel ordre, avant de décider que les manifestations nocturnes observées ces derniers temps sont considérées comme actes de la pure délinquance qui seront sanctionnées conformément à la loi.

A propos du phénomène « Matshipisha » un quartier de la commune de Lubumbashi à la cité Gécamines considéré comme le bastion de délinquants à la solde des politiciens véreux, le conseil urbain de sécurité a invité le comité de l’UDPS pour échanger sur les voies et moyens de mettre à ce fléau. A ce propos, il revient que les personnes qui sèment le désordre dans le quartier Matshipisha sont non autrement identifiées et subiront la rigueur de la loi.

Le conseil a invité également la population à la vigilance tout azimut et à la sensibilisation, avant d’exhorter les ONG de droits de l’homme, la société civile à prendre leurs dispositions pour l’encadrement de leurs membres quant au maintien de l’ordre public au lieu de se contenter seulement de venir plaider après les réactions de forces de l’ordre et rend obligatoire la possession des extincteurs en vue de prévenir les incendies.ACP/Kayu/Wet