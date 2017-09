Lubumbashi : interdiction de la vente des liqueurs et boissons alcooliques en sachet

Lubumbashi, 23 Sept. 2017 (ACP).- Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a signé vendredi un arrêté urbain n°070 du 20 septembre 2017 portant mesures d’interdiction de vente des liqueurs et boissons alcooliques en sachets sur toute l’étendue de la ville de Lubumbashi.

Le maire de Lubumbashi a constaté que les emballages en bouteilles plastiques sont abandonnés sur la voie publique en salissant la ville et en bouchant les avaloirs et autres caniveaux et considère que ce comportement constitue un acte de nuisance et une pollution de l’environnement.

Pour l’autorité urbaine, ces boissons alcooliques sont débitées aux mineurs (enfants de moins de 18 ans) voir devant certains établissements scolaires au risque de contribuer à la dépravation des mœurs des élèves. Il a annoncé avoir pris des dispositions pour protéger l’environnement contre la pollution, l’ivresse publique et la dépravation des mœurs dans la ville de Lubumbashi.

Les bourgmestres des communes, les commandants de la Police nationale congolaise districts Est et Ouest, le chef de service urbain de l'Environnement et développement durable ont été chargés chacun de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature, conclu le communiqué.