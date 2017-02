Lubumbashi : vente de farine de maïs impropre à la consommation

Lubumbashi, 03 Fév. 2017 (ACP).- La ville de Lubumbashi fait face actuellement à la vente de farine de maïs impropre à la consommation, le sac de 25 kg passant de 18.000 FC à 35.000 FC et de 1.500 FC à 4.500 FC pour la mesure communément appelée « Kambeketi », a constaté l’ACP.

Certains commerçants véreux mélangent des aliments pour bétails à la farine de maïs pour vendre à moins cher.

Les propriétaires des moulins et tous ceux qui s’adonnent à cette pratique ont été arrêtés et présentés au maire de Lubumbashi qui dénonce et déplore des risques d’intoxication alimentaire.

Bon nombre de lushois avaient perdu la vie pour avoir consommé la farine pour bétail appelée « Vimba » vers les années 1991 à 1992, rappelle-t-on. ACP/Fng/Mat/May