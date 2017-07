L’UE favorable pour un accord historique de coopération avec Cuba

Kinshasa, 05 Juillet 2017 (ACP).- Le Parlement européen a donné son feu vert mercredi à l’entrée en vigueur d’un accord historique de coopération entre l’UE et Cuba, à l’heure où les Etats-Unis de Donald Trump remettent en cause leur rapprochement amorcé avec l’île castriste, a indiqué l’AFP.

Négocié depuis 2014, cet accord de dialogue politique et de coopération avait été paraphé en décembre dernier par les deux parties, mais il nécessitait encore le consentement des eurodéputés, obtenu à une large majorité (567 pour, 65 contre, 31 abstentions). « Nous avons eu le sentiment clair et net d’avoir tourné une page historique », s’est félicité la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, lors du débat qui a précédé le vote favorable du Parlement, réuni en session plénière à Strasbourg.

Sur fond de tensions liées aux violations des droits de l’Homme par le régime castriste, Cuba était le seul pays latino-américain à ne pas avoir d’accord de coopération internationale avec l’UE, même si la plupart des pays européens avaient noué des relations bilatérales. « Cuba n’est plus l’exception et c’est une bonne nouvelle. Le pays va s’ajouter à la liste des nations des Caraïbes et d’Amérique latine avec lesquels l’UE va coopérer », s’est réjoui l’eurodéputée socialiste espagnole Elena Valenciano, chargée du dossier au sein du Parlement européen.

La normalisation des relations avec l’île, dont l’UE est déjà l’un des principaux partenaires commerciaux, s’est conclue dans le sillage du rapprochement avec La Havane décidé par l’ancien président américain Barack Obama. Ce dernier avait mis fin en juillet 2015 à 60 ans de gel entre l’île et les Etats-Unis, avant d’effectuer une visite historique à Cuba en 2016. ACP/Fng/Bsg/JGD