L’UE sollicite l’implication du gouvernement  pour intensifier les travaux du projet de navigabilité sur le fleuve Congo

Kinshasa, 26 Oct. 2017 (ACP)- M.Bart Ouvry, ambassadeur de l’Union Européenne (UE) en RDC a sollicité l’implication du gouvernement de la RDC pour intensifier les travaux de navigabilité sur le fleuve Congo en cours d’exécution, à l’issue de l’audience que lui a accordée mercredi le Vice-premier, ministre des Transports, José Makila Sumanda.

Selon un document du ministère des Transports et voie de communication parvenu jeudi à l’ACP, l’implication du gouvernement sollicitée par cet organisme international se résume en un certain nombre de décisions à prendre pour l’exécution rapide des travaux en phase d’exécution sur le fleuve en vue d’atteindre des résultats escomptés. Ledit projet de navigabilité du fleuve Congo vise à contribuer au développement et à la croissance économique du pays.

« L’exécution de ce projet va permettre aux ports fluviaux disséminés entre les villes de Kinshasa et de Kisangani, le long du fleuve Congo à être opérationnels. Elle entrainera l’abondance des produits de première nécessité sur le marché », a dit l’ambassadeur qui précisant qu’ils ont saisi de l’opportunité pour faire un état des lieux à mi-parcours de ce projet de navigabilité.

En réponse à la demande de l’Union Européenne, Le Vice-premier, ministre des Transports et voies de communications, José Makila, s’est déclaré satisfait de l’avancement des travaux et a promis son implication afin d’assurer une bonne navigabilité aux usagers du fleuve Congo. ACP/Kayu/KGD