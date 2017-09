Luiza : Retour  des prêtres à la mission catholique  de YANGALA

Kananga, 26 Sept. 2017 (ACP).- Les abbés Alphonse Marie KAZUMBA et Edmond KALULA, respectivement curé et vicaire de la paroisse catholique Saint Jean de YANGALA, à plus de 60km de Luiza, chef lieu du territoire du même nom, au Kasaï Central, ont regagné leur mission après 4 mois d’exil à Mwene Ditu, au Lomami.

Ces prêtres avaient fui pour échapper aux exactions des activistes du phénomène Kamuina Nsapu à la base de la destruction de la cure assiégée lors de leur incursion dans cette localité.

Les services de l’ordre qui ont restauré l’autorité de l’Etat et rétabli la paix à YANGALA ont favorisé le retour des intéressés.

Renforcement des capacités sur l’éducation parentale

Par ailleurs, 50 délégués venus des organisations socioprofessionnelles participent depuis jeudi, dans le secteur du même nom à une session de renforcement des capacités de 3 jours sur l’éducation parentale.

Ces assises se veulent le prolongement de la campagne de sensibilisation des différentes structures de la société à l’inscription des enfants des 6 à 7 à l’école et à la récupération de ceux qui en avaient été empêchés lors des événements de Kamuina Nsapu dans ce secteur.

Deux experts en provenance de Kananga ont facilité le déroulement de ces travaux financés par le Programme « Accélère 1 », grâce à l’appui de l’USAID, qui vise notamment la scolarisation des filles et des garçons.ACP/Mat/Wet