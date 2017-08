L’UNESCO dote le secteur de l’enseignement du Tanganyika d’un lot important des matériels d’informatiques

Kalemie, 07 Aout 2017 (ACP).-Dix ordinateurs portables, vingt tablettes, dix modems, un ordinateur et leurs accessoires, tel est le lot des kits informatiques que l’UNESCO vient de remettre à quatre sous-secteurs de l’enseignement primaire secondaire et professionnel, à l’enseignement supérieur, à l’éducation non formelle, à la formation technique et métier de la province du Tanganyika dans le cadre du Système de Gestion Informatisé de l’Enseignement (SGIE). La cérémonie de réception de ces kits a été présidée le week-end à Kalemie.

D’après un représentant du directeur provincial de l’EPSP au Tanganyika, qui a fait parvenir ce matériel à l’autorité provinciale, ces équipements informatiques vont aider à la production et à la dissimilation des données statistiques de tous ces secteurs de l’enseignement pour l’amélioration de la planification et de la gestion du système éducatif au Tanganyika, grâce à l’utilisation des techniques d’information et de communication par informatique.

Le gouverneur du Tanganyika, Richard Ngoy Kitangala, a salué le geste de l’UNESCO et loué le partenariat qui lie cette institution onusienne au gouvernement de la RD Congo dans le secteur de l’éducation. Il a recommandé que ces équipements précieux qu’il vient de réceptionner soient bien protégés et utilisés aux fins utiles par les bénéficiaires dans sa juridiction. Toutefois, le coût de ces kits informatiques n’a pas été révélé. ACP/FNG/Kayu/KGD/CFM