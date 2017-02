L’UNICEF condamne l’utilisation des enfants dans les milices

Kinshasa, 22 Fév. 2017 (ACP).- Le Fonds des Nations pour l’Enfance (UNICEF) s’est dit préoccupé de l’utilisation des enfants par les milices dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental et Tanganyika, dans une déclaration dont une copie est parvenue mercredi à l’ACP.

L’augmentation du phénomène et ses conséquences dramatiques pour l’intégrité physique et psychologique des enfants et leur scolarité, inquiète l’UNICEF qui appelle l’ensemble des milices à cesser avec cette pratique.

Cette organisation des Nations-Unies appelle également les Forces armées de la RDC (FARDC) à un usage «strictement nécessaire et proportionné» de la force, étant donné que les enfants enrôlés par les milices sont souvent exposés et victimes des affrontements entre ces dernières et les FARDC, car placés en première ligne.

Se référant à la Loi de 2009 portant protection de l’enfant, l’UNICEF souligne qu’il incombe à l’Etat congolais de garantir la protection, l’éducation et la fourniture des soins nécessaires aux enfants dans les conflits armés, les tensions et troubles civils.

Il relève que cet engagement est d’actualité du fait que plusieurs écoles ont été occupées ou détruites, les enseignants menacés et de nombreux enfants privés d’éducation dans les zones affectées par ces troubles.

L’UNICEF, rappelle la source, appuie depuis 2004 le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la composante «enfant», dans le cadre du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). ACP/Fng/Zng/JGD