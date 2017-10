L’UNIKIN projette un enseignement et une formation de qualité guidés par la créativité, l’innovation et l’excellence

Kinshasa, 16 Oct. 2017 (ACP).- Le recteur de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), le Pr. Daniel Ngoma –Ya-Nzuzi, a réaffirmé, lundi, l’engagement du comité de gestion à bien conduire l’université au cours de l’année académique 2017-2018 afin qu’elle se maintienne dans la ligne d’excellence tracée par ses fondateurs, à travers un enseignement et une formation de qualité guidés par la créativité, l’innovation et l’excellence.

Le recteur Ngoma, qui l’a déclaré lors de l’ouverture de l’année académique 2017-2018, dans la salle des promotions Mgr Luc Gillon de l’UNIKIN, a précisé que « pour réaliser cette mission, le comité de gestion doit faire de l’étudiant le centre de toutes les activités de formation, de recherche et de développement de la communauté ».

Il sera question de promouvoir notamment les valeurs d’excellence dans l’enseignement et de la recherche de qualité, de renouvellement du corps professoral et de la nécessité de renforcer la qualité et la pertinence des enseignements de troisième cycle spécialement au niveau de diplôme d’études approfondies(DEA) ou DES.

Ces enseignements, a-t-il poursuivi, doivent être harmonisés avec le calendrier académique pour permettre d’accueillir des étudiants de divers horizons ou de l’extérieur en vue d’assurer la relève académique et atteindre le ratio professeur /étudiant recommandé par l’UNESCO.

Le recteur de l’UNIKIN a ajouté qu’un accent particulier sera mis, au cours de cette année académique, sur la bonne gouvernance, la pertinence des enseignements en vue de l’amélioration de la qualité de la formation selon les standards internationaux pour une meilleure visibilité et un bon rayonnement des institutions éducatives universitaires.

Quatre facultés vont basculer en LMD

Le recteur de l’UNIKIN qui a jugé positif le bilan de l’année académique 2016-2017, en rappelant que les facultés de polytechnique , des sciences , des sciences agronomiques et des sciences pharmaceutiques qui ont signé un contrat avec le gouvernement et la Banqua mondiale , des contrats de performance dans le cadre du projet d’éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements aux niveaux secondaire et universitaire(PEQPESU), vont basculer au système licence-master-doctorat(LMD) à partir de 2018. ACP/Kayu/Wet