L’Union parlementaire africaine annonce la tenue de la 70e session du comité exécutif à Rabat

Kinshasa, 17 Juillet 2017 (FAAPA/ACP).- Le parlement marocain accueillera, les 20 et 21 juillet, les travaux de la 70e session du comité exécutif de l’Union Parlementaire Africaine (UPA), a rapporté une dépêche de l’agence marocaine reprise lundi par la FAAPA.

Selon un communiqué de l’UPA, le comité exécutif se chargera d’élaborer l’ordre du jour de la 40è conférence de l’Union et celui des travaux de la 71è session du comité exécutif, outre le renouvellement de la date et du lieu de ladite session, la mise en œuvre des décisions et des recommandations de la conférence ainsi que l’examen des comptes de gestion au titre de l’année 2016, indique.

Créée à Abidjan le 13 février 1976, l’UPA, qui compte 40 parlements nationaux en qualité de membres et plusieurs pays et organisations en tant qu’observateurs. Elle a pour objectif de renforcer le dialogue et la coopération entre les Parlements Africains et de traiter des problématiques d’intérêt commun.

Considéré comme l’organe le plus important de l’UPA, le Comité exécutif a également pour mission de contrôler la mise en œuvre des décisions et recommandations de la Conférence des présidents, d’adopter annuellement le programme de travail, d’adopter le budget et les comptes financiers et de favoriser le rapprochement avec les organisations internationales. ACP/FNG/Kayu/BSG/JGD