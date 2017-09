L’Université catholique du Congo lance sa maison d’édition « les PUCC »

Kinshasa 26 sept. 2017 (ACP).- L’Université catholique du Congo dispose désormais de sa propre maison d’édition dénommée les Presses de l’Université catholique du Congo (PUCC), dont l’existence est matérialisée par le lancement du premier numéro de la collection « Recherches scientifiques africaines » (RSA).

Dans son éditorial intitulé « les PUCC : un pari gagné », le recteur de l’Université catholique du Congo, l’abbé Léonard Santedi Kinpuku se réjouit du fait que grâce aux PUCC, son université dispose désormais de son emblème propre dans l’univers éditorial africain et mondial.

Par la création des PUCC, écrit-il encore, l’Université catholique du Congo entend renouer avec les ambitions d’une université toujours soucieuse de conquérir sa place de premier plan en matière de recherche de pointe et de diffusion des résultats progressivement et méthodiquement obtenus par ses chercheurs.

« Le dialogue et la coopération avec toutes les universités du pays et du monde trouveront, dans les PUCC, un lieu privilégié de matérialisation, d’expression et de fructueux échanges au plan idéel, structurel et de soutien mutuel », écrit encore le recteur Léonard Santedi Kinpuku.

Pour sa part, le professeur Célestin Dimandja Eluy’a Kondo, doyen de la faculté de philosophie de l’UCC et directeur de la collection RSA, a expliqué que la différence entre une collection et une revue est essentiellement due au fait que cette dernière est astreinte au respect plus ou moins strict de la périodicité.

Contrairement à une collection, la revue doit être mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, a-t-il précisé, relevant cependant que ces contraintes sont souvent à la base de la léthargie dans nombre de pays africains où les chercheurs et les universitaires vivent sans revenus significatifs et réguliers.

Pour lui, la collection RSA des PUCC qui se veut pluri et multidisciplinaire entend offrir aux jeunes chercheurs un cadre approprié pour leur faciliter la publication des résultats de leurs recherches.

Le professeur Célestin Dimandja a tenu, par ailleurs, à préciser que la collection RSA lancée aux PUCC n’a pas pour ambition de remplacer la revue « Les nouvelles rationalités africaines » et les éditions NORAF qu’il avait créées à Louvain-la-Neuve, en Belgique, respectivement en 1985 et 1986.

Dans ce premier numéro couvrant la période de janvier 2016 à juillet 2017, la collection RSA des PUCC contient essentiellement cinq publications scientifiques.ACP/Ywm/Mat/Wet