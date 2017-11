L’US Tshinkunku éclate de santé devant JS Groupe Bazano à domicile 3-0

Lubumbashi, 27 nov. 2017 (ACP).- L’US Tchinkunku de Kananga a battu dimanche au stade Frederick Kibasa de Lubumbashi la JS G. Bazano par 3-0, en match disputé pour le compte de la LINAFOOT groupe centre-sud.

Lisamba a marqué le but le plus rapide à la 38ème seconde et Lwene a signé le doublé (21ème et 43ème).

ECOFOOT Katumbi a de son côté, chaviré devant le FC Lupopo 0-2. But de Kayembe Alidor (38ème) et d’Ekole (56ème).

Samedi, le FC Lubumbashi Sport a été tenu en échec devant son public 0-0 par l’AC Dibumba de Tshikapa et le CS Don Bosco s’est imposé devant SM. Sanga Balende par 1-0, but de Kaniki (46ème). ACP/YWM/Kayu/KGD