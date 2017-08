La lutte antipaludique évolue dans un décor spatio-temporel favorable en RDC

Kinshasa, 24 aout 2017 (ACP).- La lutte antipaludique évolue dans un décor spatio-temporel favorable, en République démocratique du Congo (RDC), indique le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) dans son Plan stratégique national de communication 2017-2020, remis jeudi à l’ACP.

Dans les structures des soins à tous les niveaux, note le Plan, le personnel est entrain d’être formé en technique de diagnostic rapide et de prise en charge correcte des cas de paludisme par le test de diagnostic rapide (TDR), des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (ACT). Ces produits subventionnés sont rendus disponibles et gratuits dans bon nombre de structures sanitaires publiques.

Les sites de soins communautaires sont créés et approvisionnés en médicaments essentiels confiés à des prestataires des sites formés, et plusieurs formations sanitaires reçoivent l’appui technique et financier des partenaires de la coopération, indique la source.

Dans les zones de santé appuyées par les partenaires, les prestataires des soins formés réalisent des TDR, interprètent les résultats et prescrivent les combinaisons thérapeutiques recommandées par la politique nationale, souligne Ce Plan stratégique national qui déplore toutefois que l’accès payant dans certains médias surtout pendant les campagnes de distribution gratuite des moustiquaires imprégnées à longue durée (MILD).

Le PNLP, le ministère de la santé publique et ses partenaires offrent aux populations, surtout défavorisées, l’accès universel aux interventions de prévention et de prise en charge du paludisme, rappelle-t-on.

Ce plan offre de nouvelles stratégies de communication de lutte contre la malaria et il est aligné aux documents du Roll Back Malaria (RBM) intitulé action et investissement pour vaincre le paludisme (AI) 2017-2030, qui définit comment la stratégie technique mondiale devrait être mise en œuvre. ACP/FNG/YWM/Kayu/May/KJI/CFM