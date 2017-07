La lutte contre la fraude, une affaire de tous, selon le ministre d’Etat à l’Economie nationale

Kinshasa, 30 juillet 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat à l’Economie nationale, Joseph Kapika, a indiqué que la lutte contre la fraude est devenue une affaire de tous les Congolais, au terme d’une mission à la tête d’une délégation présidence-gouvernement qu’il a conduite dans la province du Kongo central de lundi 24 à samedi 29 juillet.

Le ministre d’Etat a affirmé que le Chef de l’Etat, le gouvernement, la Police nationale congolaise, les Forces armées de la République démocratique du Congo sont tous derrière cette lutte, en vue de donner au pays les moyens nécessaires pour son développement.

« La fraude et la contrebande sont entrain de tuer l’Etat congolais. Le pays est devenu un déversoir où tous les produits doivent être versés. La bière qui entre par fraude tue les entreprises locales, le ciment importé tue nos cimenteries. Nous risquons de nous retrouver le lendemain au chômage. L’Etat n’aura plus rien pour assurer sa construction, donc vouer à disparaitre si tout le monde ne prend pas conscience de cette réalité », a dit le ministre d’Etat.

La délégation qui a clôturé sa mission samedi à partir de Lufu, dans le territoire de Songololo dans le district des Cataractes, a relevé que les opérateurs économiques congolais importent tout de l’Angola et qu’en retour n’exportent que l’igname, les cossettes de manioc et le « fumbua ». La plupart des produits importés ne sont pas produits en Angola. Ces produits proviennent de l’Asie et d’autres pays, a dit le ministre d’Etat qui précise que ces produits fuient les tracasseries à Matadi pour passer par Ango-Ango sans que l’Etat congolais n’ait bénéficié d’aucun frais.

Il existe aux postes frontaliers, des taxes dénommées « services de tracasserie », « Ezalaka te » et autres taxes illégales de 10$, 15$,20$ voire même plus, pour tous les mouvements et autres transactions des biens commercialisés comme témoignés par quelques marchands courageux interrogés par la délégation.

Outre les tracasseries, a ajouté M. Kapika, la fraude et la contrebande sont favorisées par l’absence des infrastructures adéquates, notamment les entrepôts et par l’incivisme de nos agents frontaliers qui se font complices des opérateurs économiques qui opérèrent en toute fraude. Les pays voisins profitent de nos devises pour renflouer leurs pays respectifs en ces monnaies fortes avec comme conséquence la stabilisation de leurs économies.

Pour cette raison, la délégation gouvernementale a promis de prendre des mesures urgentes qui s’imposent pour lutter contre la fraude qui se porte très bien dans nos frontières en vue de conforter l’économie nationale par rapport à toutes ses pratiques qui ne respectent pas les dispositions légales en matière de commerce transfrontalier. ACP/YWM/KGD/Wet