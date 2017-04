Kinshasa, 24 avril 2017 (ACP).– Le préfet du Lycée Sebyera, la sœur Nelly Kinitu, a déclaré samedi à la mission de Lonzo, dans la nouvelle province du Kwango, que cet établissement d’enseignement technique et professionnel poursuit entre autres objectifs la formation d’une femme aux mille bras, à l’occasion de la 3è édition de la célébration de Pâques scolaire.

La religieuse a expliqué, au cours de cette soirée où tous étaient habillés en blanc, que « la femme aux mille bras est celle qui est capable de faire plusieurs choses à la fois, dans plusieurs domaines de la vie, à l’issue de sa formation».

Elle a ajouté que les deux principales options organisées, la coupe-couture et les commerciales info et administrative visent en plus à faire découvrir aux filles leurs potentialités, en référence à Melle Sebyera qui invitait chacune à découvrir ses talents et à cultiver l’esprit de fraternité.

La sœur Kinitu a justifié cet idéal par le fait que c’est la femme qui donne la vie, éduque et se dévoue pour le bonheur de sa famille.

Le coordinateur provincial des écoles catholiques, l’abbé Zéphyrin Malembe, a souligné que la Pâques scolaire rappelle la joie de la fête pascale qui est une nouvelle vie donnée par le Christ ressuscité.

Il a encouragées les filles à travailler pour découvrir les talents enfouis en elles, démontrés dans l’interprétation des chansons africaines et internationales lors du Show Sebyera.

La ministre provinciale du Genre, Toliko Mujinga, a encouragé les lycéennes à aller de l’avant lors de la remise d’un prix à une lauréate pour la meilleure interprétation des chansons. Les parents des élèves internes venant pour la plupart de Kinshasa ont pris part à cette soirée.

Melle Sebyera, rappelle-t-on, était étudiante en 3ème graduat à l’Institut Supérieur de la Gombe (ISP/Gombe) décédée en mai 1976 des suites d’une leucémie. Sa piété et son courage pendant la maladie ont fait d’elle un personnage exceptionnel. ACP/FNG/Kayu/May