Mabuilu-Grojeb et Telema Barumbu-Renaissance mercredi à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 24 janv. 2017 (ACP).- Les rencontres AS Mabuilu-CS Grojeb et AS Telema Barumbu-FC Renaissance, sont, mercredi au stade Cardinal Albert Joseph Malula dans la commune de Kinshasa, au programme de la 14ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo). Au terrain Parc 5 du stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle dans la commune de Kalamu, l’AC Lolo croisera le FC Victoire et l’AS Fueto, pour sa part, ira à l’assaut de l’AS La Grâce de Selembao, avant que le FC Tiger affronte l’US Selembao.

Par ailleurs, la grille d’autres matches remis s’établit comme suit : Etoiles de Jamaïca-AS Lobafa, New Energie Liwanda-FC Espoir de Kalamu, SC Kingabwa-AC Jomas, Nouvelle Génération-EF La Sagesse et OC Dream Team-TP Acko Sport. ACP/Mat/JGD/Fmb