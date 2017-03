Madagascar et Djibouti bien partis au tour préliminaire aller de la CAN-Cameroun 2019 football

Kinshasa, 23 Mars 2017 (ACP).- Madagascar et Djibouti sont bien partis au tour préliminaire aller de la CAN (Coupe d’Afrique des nations)-Cameroun 2019 en s’imposant respectivement face à Sao Tomé (1-0) et Soudan du Sud (2-0), mercredi.

Les Barea ont fait un pas important vers la qualification à la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2019 sur le terrain de Sao Tomé dont un défenseur local a expédié un centre de Carolus de la tête au fond de ses propres filets en seconde période.

Les visiteurs auraient même pu l’emporter plus largement mais le poteau s’est heurté à l’une de leurs frappes lors du premier acte puis l’arbitre n’a pas sifflé penalty sur une action litigieuse en fin de partie, selon afrikfoot.com.

Le match retour aura lieu dimanche prochain. En déplacement à Djibouti, le Soudan du Sud s’est incliné par 0-2 devant les Requins de la Mer Rouge, qui prennent une belle option sur la qualification pour la phase de groupes des éliminatoires avant le match retour prévu le mardi 28 mars 2017. ACP/Kayu/JGD