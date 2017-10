Le maire de Goma appelle ses administrés à éviter la violence et les actes de vandalisme

Goma, 31 Oct. 2017(ACP).- Le maire de la ville de Goma, M. Malere Ma-Mitcho Dieudonné, a appelé lundi ses administrés à éviter la violence et les actes de vandalisme qui ne feront que retarder le développement de leur ville à vocation touristique qui nécessite plus d’actions pour lui donner l’image d’une ville digne de ce nom.

Au cours d’une interview accordée à la presse, après sa tournée dans des endroits où il a été enregistré mort d’hommes, blessés et autres dégâts matériels suite aux échauffourées ayant opposé des manifestants aux éléments des forces maintien de l’ordre,l’autorité urbaine a rappelé que la manifestation reste garantie par la Constitution moyennant certains préalables pouvant permettre son encadrement pour qu’elle ne se transforme pas en une source de trouble de l’ordre public.

Condamnant fermement le comportement irresponsable des manifestants qui n’avaient même pas informé la mairie de leur action, le maire de ville de Goma a indiqué que toute manifestation non autorisée doit être empêchée par les éléments des forces de l’ordre conforment au pouvoir coercitif reconnu à l’autorité par la loi pour imposer la quiétude publique.

Il les a ensuite exhorté au respect des lois de la République qui condamnent avec force la violence et les actes de vandalisme en privilégiant la voie pacifique comme moyen de résolution des problèmes qui surgissent dans le pays car, a-t-il souligné, détruire c’est facile mais construire reste un casse-tête.

Pour rappel, cette manifestation non autorisée dont le paroxysme avait pour épicentre le quartier Majengo et s’est soldée par nombreux dégâts humains et matériels notamment la mort d’un Policier et de deux civils en plus du bureau de quartier et du sous-commissariat brulés par des manifestants. ACP/Fng/Mat/Kji