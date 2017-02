Le maire de Lubumbashi invite les parents à dissuader leurs enfants à ne pas détruire les églises

Lubumbashi, 24 Fév. 2017 (ACP).- Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, invite les parents à s’impliquer dans la dissuasion de leurs enfants afin de ne pas s’adonner à la destruction méchante des églises catholiques et de vandaliser les édifices publics.

Dans un communiqué véhiculant un message de paix adressé à la population lushoise et dont une copie est parvenue vendredi à l’ACP, le maire de Lubumbashi exhorte ses administrés à plus faire preuve de retenue pour ne pas participer aux actes répréhensibles par la loi.

Il précise que les autorités judiciaires, celles de la police et des services de sécurité sont suffisamment mobilisées pour veiller au maintien de l’ordre et à la sécurité des biens et des personnes sur toute l’étendue de la ville.

A cette occasion, le maire de Lubumbashi lance un message de paix, d’amour et d’entente mutuelle à toute la population de sa juridiction pour qu’elle puisse jalousement conserver le label de « ville pour la paix » décerné à leur ville par l’UNESCO. Il a aussi rappelé sa décision interdisant toute manifestation politique publique dans la ville. ACP/FNG/Kgd