Le maire de Mwene Ditu visite les déplacés du territoire de Luilu

Mwene Ditu, 13 avril 2017 (ACP).- Le maire de Mwene Ditu, Mme Fidélie Kabinda Mutonj a effectué mercredi, une visite de consolation et de réconfort aux déplacés du territoire de Luilu parmi lesquels 123 femmes, 90 hommes et 333 enfants gardés provisoirement dans l’enceinte de l’EP Kabongo Mbala, dans la commune de Musadi.

Ces familles des déplacés sont constituées essentiellement des tribus Kete, Bindji, Basala, Mbala, Balualua en provenance des chefferies de Katchisungu et Mulundu, dans le territoire de Luilu, province de Lomami. Le maire Kabinda Mutonj fustige le fait que ce déplacement est le fruit indésirable de la stigmatisation de certaines communautés d’où seraient venus des actes de sabotages du symbole de l’autorité de l’Etat dans les territoires de Kamiji, Luilu et la ville de Mwene Ditu.

Le maire a apporté à ces compatriotes, quelques vivres constitués de la farine de maïs et celle de manioc, des poissons salés, de l’huile de palme, du café et du sucre ainsi que du savon et des bidons vides d’une capacité de 20 litres pour la conservation de l’eau. Signalons qu’un bébé de 13 mois a trouvé la mort dans ce site d’accueil, renseigne-t-on sur place sans aucune autre explication sur la cause du décès.ACP/FNG/Kayu/KGD