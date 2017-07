Le maire de la ville de Mbandaka appel les lauréats à l’Exétat édition 2016-2017 de se réjouir dans les parcelles d’habitation et dans les établissements scolaires

Mbandaka, 15 juillet 2017 (ACP).- Le maire de la ville de Mbandaka, Mme Annie Bomboko Bombelenga, a appelé les lauréats à l’examen de d’Etat édition 2016- 2017 de se réjouir dans les parcelles d’habitation et dans leurs établissements respectives afin de se prévenir contre des accidents routières et d’autres abus.

Cet appel a été lancé samedi devant la presse, après un constat amer constaté lors de la publication vendredi soir des résultats de l’Exétat édition 2016-2017 à Mbandaka. Ces lauréats roulant à vive allure sur les motos, réquisitionnés pour la circonstance, les finalistes , deux ou trois sur une moto , avec tous risques d’accident, ont crié à tue-tête, à travers les avenues et les rues en sifflant et scandant des chassons de joie pour l’obtention des diplômes d’Etat et d’autres habillés à moitié nue.

Jusque tard dans la nuit, certains lauréats particulièrement les filles, tardaient encore dans les débits des boissons. Mme le maire a par ailleurs indiqué que trois blessés graves ont été enregistrés suite des accidents de circulation et les victimes se trouvent actuellement dans de centres de santé pour des soins appropriés. Devant cette situation, Mme Annie Bomboko, a interdit toute attroupement sur les artères publiques et aux taximen de ne pas rouler à vive allure, ni de klaxonner pendant les heures tardives.

Elle a, en outre interdit de jouer de la fanfare au-delà de 22 heures sur les artères publiques. La police de circulation routière est instruite de prendre les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité et l’ordre public a-t-elle fait savoir. Le maire de la ville s’est dit satisfait de nombres élevés de réussite pour cette année dans la ville de Mbandaka, avant de féliciter tous les lauréats de l’édition 2017, est l’invite plutôt à la méditation pour préparer l’année académique prochaine. ACP/YWM/Kayu/BSG/KGD