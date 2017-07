La mairie de Boma évalue les activités d’indentification et d’enrôlement des électeurs avant la fin de l’opération

Boma, 22 juillet 2017 (ACP).- La maire de Boma, Marie Josée Niongo Nsuami, et la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ont évalué, vendredi à Boma, les activités d’indentification et d’enrôlement des électeurs avant la fin de l’opération au Kongo Central. Mme Niongo Nsuami a constaté le faible taux d’enrôlement des électeurs enregistrés dans sa juridiction avant la clôture de l’opération prévue le 10 août prochain, estimant que la ville de Boma n’a pas encore atteint le nombre souhaité d’enrôlés pour deux sièges.

Elle a ainsi invité les cadres de base, les chefs d’entreprises et les journalistes à s’impliquer dans la sensibilisation pour sauver la ville face à ce faible taux d’enrôlement. « Fournissons un effort pour remplir notre devoir civique », a recommandé la maire de Boma, qui a exhorté la population de sa juridiction à la prise de conscience et au patriotisme, soulignant que « c’est ensemble que nous allons sceller la destinée de la ville de Boma et de la République Démocratique du Congo ».

Plusieurs stratégies ont été proposées par les participants en présence pour arriver à sauver réellement l’image de la ville avant la fin de l’opération d’identification et enrôlement des électeurs. ACP/Kayu/BSG/KGD