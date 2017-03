La Majorité présidentielle prête à poursuivre les discussions avec le Rassemblement

Kinshasa, 11 mars 2017 (ACP).- La Majorité présidentielle (MP) est prête à poursuivre les discussions avec l’opposition en vue de la mise en œuvre de l’accord du 31 décembre 2016, a déclaré le secrétaire général adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), Emmanuel Ramazani Shadary, à l’issue de l’entretien qu’une délégation de cette plate-forme a eu vendredi avec la mission du Conseil consultatif électoral de la SADC à Kinshasa.

« Nous avons expliqué à la mission de la SADC la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, comment nous avons commencé les discussions sous l’égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) après le dialogue de la cité de l’Union africaine et que nous sommes prêts à poursuivre les discussions le plus rapidement possible, mais nous attendons que le Rassemblement se réorganise par rapport à tout ce qu’ils ont connu comme problème après la mort du président Etienne Tshisekedi », a-t-il dit.

Emmanuel Shadary a paraphrasé l’abbé Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO qui a reconnu que « si les membres du Rassemblement n’arrivaient pas à s’accorder sur les questions qui les divisent, la mise en œuvre de l’accord de la Saint Sylvestre risquerait de se compromettre ».

« Nous avons également parlé des modalités pratiques pour la désignation du Premier ministre dont le poste revient au Rassemblement selon les termes de l’accord du 31 décembre 2017 », a-t-il fait savoir, précisant que le Rassemblement doit présenter une liste d’au moins trois candidats à ce poste pour permettre au Chef de l’Etat d’utiliser ses prérogatives constitutionnelles dans le choix d’une personnalité devant conduire le gouvernement de large union nationale jusqu’aux élections qui pointent à l’horizon.

En ce qui concerne le président du Conseil national de suivi de l’accord (CNSA), Emmanuel Shadary a précisé que ce poste qui n’est pas constitutionnel, a été créé pour donner un titre honorifique à Etienne Tshisekedi à qui la MP reconnait le mérite de son combat pour la démocratie.

Il a souligné par ailleurs que la désignation du président du Conseil des sages du Rassemblement est une cuisine interne à cette plate-forme, « mais que celui-ci soit président du CNSA avec impact sur l’application de l’accord de la Saint Sylvestre, cette personnalité doit être admise par tout le monde de manière consensuelle à l’instar d’Etienne Tshisekedi ».

La MP a relevé en outre, a-t-il signalé, les avancées dans l’opération d’enrôlement et d’identification des électeurs, indiquant que la Commission électorale nationale indépendante (CENI), grâce aux moyens techniques et financier mis à sa disposition par le gouvernement, a déjà enrôlé plus ou moins 20 millions d’électeurs sur les 41 millions attendus, alors qu’il reste encore treize provinces où les opérations n’ont pas encore commencé mais dont le matériel a déjà été déployé.

Il a également signalé que sa plate-forme a fait des recommandations à la mission de la SADC, notamment sur le financement du processus électoral, dévoilant que la MP propose au gouvernement de financer la CENI à hauteur d’au moins 20 millions USD par mois pour le bon déroulement du processus.

Emmanuel Shadary a enfin informé à la délégation de la SADC la mise en place d’une centrale électorale propre à la MP, où les stratégies sont apportées du jour au jour en vue de leur permettre de gagner les élections à tous les niveaux. « C’est juste pour faire voir à nos interlocuteurs que nous sommes prêts à aller aux élections », a-t-il affirmé. ACP/ZNG/Wet