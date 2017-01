Kikwit, 26 janv. 2017 (ACP).- le FC Makila a battu le CS Motema Pembe sur la marque de 4-1, en match comptant pour la 10ème journée de l’entente urbaine de football de Kikwit (EUFKIT) joué mardi au stade du 30 juin. Les buts de la partie, ont été obtenus par Mambweni 12ème et 55ème minutés, Matungulu 75ème et Ikala 82ème pour Makila et Kiyungu 65ème minute pour Motema Pembe. ACP/Kayu/May