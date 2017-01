Makis Sport leader au classement du championnat de division II de l’EUFKIN-Kilimani

Kinshasa, 31 janv. 2017 (ACP).- Le TS Makis Sport, 40 points, est leader au classement du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Kilimani, à l’issue de la 17ème journée, indique le communiqué du secrétariat exécutif de cette entité parvenu mardi à l’ACP.

Makis Sport est talonné par Glory FC, 38 points pour le même nombre de rencontres livrées.

Le classement à l’issue de la 17ème journée se présente de la manière suivante : TS Makis Sport 40 points, Glory FC 38 pts, CS La Concorde 29 pts, FC Aigle Royal 27 pts, Socodam 26 pts, US Amazone 26 pts, King Sport FC 25 pts, AS MKM 24 pts, FC Pro Sport 24 pts, SC Océan 23 pts, FC LSK Sport 22 pts, RC Boursa 20 pts, TP Les Anges 17 pts, AF Diallo Sport 16 pts, Ma Naissance 13 pts, Genial Black 13 pts et New Diamant 12 points. ACP/Mat/May