« Makoko Ilo roi des Bateke (1880-1892) » mis sur le marché de livre

Kinshasa, 06 juillet 2017(ACP)- « Makoko Ilo, Roi des Bateke (1880-1892)» du Pr. Jean-Marie Mutamba Makombo de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), sorti des éditions Lomami, vient d’être mis sur le marché de livre, indique un communiqué publié jeudi à l’Université de Kinshasa.

Préfacé par le Pr. Léon de Saint Moulin, ce livre met en exergue la figure attachante du grand chef de la rive Nord du lac N’kouna « qui en 1880, accepta naïvement de signer avec Pierre de Brazza un traité qui lui enlevait la souveraineté de ses terres ».

Historien et archiviste, le Pr. Mutamba Makombo a réussi à rendre plus compréhensible la présentation des événements du point de vue africain et la vision africaine de l’histoire en partant de deux Congo. L’auteur du livre est actuellement professeur émérite à l’UNIKIN. Il est détenteur de médaille d’or du mérite des arts, des sciences et des lettres. ACP/kyu/Bsg/Kgd