Les maladies nutritionnelles conséquentes à la consommation insuffisante ou excessive des certains aliments

Kinshasa, 28 septembre 2017 (ACP), Les maladies nutritionnelles sont dues à une consommation insuffisante (la carence) ou excessive des certains aliments, a indiqué jeudi la directrice du « Dietetico Centre », situé dans la commune de la Gombe, la Nutritionniste Nathalie Kahasha, au cours d’une interview à l’ACP.

Elle a cité au nombre de ces maladies nutritionnelles, l’obésité, l’anorexie, l’athérosclérose (lié à un excès de cholestérol sur la paroi des artères), l’hypertension artérielle (l’élévation des chiffres tensionnels qui peuvent causer des attaques de type accidents vasculo cérébraux) et certains cancers (cancer colorectal).

L’ostéoporose (la déminéralisation osseuse pouvant entrainer la fragilité des os et avec conséquences des fractures inexpliquées), certaines maladies des reins (lithiase rénale), la goutte (l’élévation de taux d’acides uriques avec atteintes articulaires), sont autant des maladies nutritionnelles, énumérées par la nutritionniste.

Parmi toutes ces maladies, celles qui reviennent souvent dans le contexte congolais, sont l’athérosclérose, le diabète, la goutte et l’obésité. Mme Kahasha a expliqué que les causes de ces maladies sont liées à l’alimentation, à l’inactivité physique,à l’hérédité, à certaines maladies associées et aux médicaments.

Pour prévenir ou limiter ces maladies, le dépistage s’avère important en vue de procéder aux examens sanguins, la prise du poids et le contour abdominal, car tout est fonction de la maladie présentée différemment chez les patients, a-t-elle dit. ACP/Kayu/KGD