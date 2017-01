Les mamans catholiques appelées à  combattre l’ignorance dans la succession

Kinshasa, 09 Janv. 2017 (ACP).- L’avocat Dieudonné Diku a appelé lundi les mamans catholiques du Doyenné Saint François, à combattre l’ignorance dans la succession, de connaitre les lois en la matière et de jouir de leurs droits, au cours de la cérémonie d’échange des vœux.

Me Diku a indiqué que la peur des sanctions coutumières et l’ignorance sont les principaux obstacles qui empêchent la femme veuve de jouir de ses droits avec d’autres héritiers de la 1ere catégorie ou usuriers que sont les enfants reconnus bénéficiaires de plus 75% des biens du parent défunt.

Il a rappelé certains droits liés notamment à la vente d’une maison et d’autres biens immobiliers nécessitant de requérir au préalable l’avis des héritiers. Il a souligné la maturité de ces derniers dans la décision de vente et leur unanimité dans la succession au testament.

Me Diku a exhorté les mamans à faire étudier leurs enfants pour éradiquer l’ignorance et la pauvreté dans la famille.

La présidente du Mouvement des mamans catholiques, Beatrice Kabamba, qui a salué cette intervention, a encouragé les veuves à intérioriser ces enseignements pour se développer. ACP/Kayu/Wet