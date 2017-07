Mamelodi Sundowns contraint au nul par V. Club (1-1) lors de la 6ème journée de la Ligue des champions

Kinshasa, 09 Juillet 2017 (ACP).- Mamelodi Sundowns a eu maille à partir sur son terrain avec l’AS V. Club qui l’a contraint au nul, 1-1, dimanche soir au stade Lucas Moripe, à Pretoria, en match de la 6ème et dernière journée des 8èmes de finale de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), groupe C.

Ayant trouvé sur leur chemin un Nelson Lukong étincelant dans ses buts au point d’éviter le naufrage aux visiteurs, les « Brésiliens » sud-africains, malgré l’ouverture logique du score par Nthethe (35ème) ont donc été par la suite empêché d’aller au bout de leurs idées.

Une baisse de régime a même été constatée au retour des vestiaires, ce dont ont profité les porteurs des maillots vert et noir. Et, sur un dégagement dans l’axe de la défense sud-africaine, Yazid Atouba Emane (73ème), à l’affût, a déclenché un puissant shoot à ras du sol pour le coin inférieur droit de Mamelodi Sundowns et arraché la parité.

Au même moment, à Radès, dans la banlieue tunisoise, l’Espérance de Tunis, le leader du groupe, n’a pas fait de détail devant Saint George SC d’Ethiopie en lui infligeant un cinglant 4-0. Espérance (12 points) et Mamelodi Sundowns (9 pts) passent en quarts de finale, tandis que Saint George 5 pts) et V. Club (5 pts) sont éliminés. ACP/Fng/JGD