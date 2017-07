Mamelodi Sundowns-V.Club dimanche à 20h00’ à Pretoria en Ligue des champions

Kinshasa, 06 juillet 2017 (ACP).- Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud accordera son hospitalité à l’AS V.Club, non le samedi 8 juillet comme initialement annoncé mais plutôt le dimanche 9 juillet à 20h00’ (heure de Kinshasa), au stade Lucas « Masterpieces » Moripe, à Pretoria, en clôture de la phase de poules avec la 6ème et dernière journée des 8èmes de finale de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), groupe C.

En raison de ce changement de date, l’importante délégation des Dauphins Noirs effectue le déplacement sud-africain en deux vagues, soit vendredi et samedi. Pour ce qui est du match proprement dit, ils s’y préparent pour demeurer dans la dynamique actuelle à même de leur permettre de résister, et pourquoi pas de poser des problèmes à Mamelodi Sundonws devant lequel ils veulent prouver que le revers (1-3) subi au stade des Martyrs, le mercredi 24 mai dernier, lors de la 2ème journée. La qualification étant fortement compromise suite aux trois contre-performances successives enregistrées à l’aller, il reste seulement à montrer le vrai visage de l’AS V.Club par une prestation digne de son rang. Avec Tady Agiti Etekiama qu’on semble découvrir aujourd’hui alors qu’il hante les surfaces de réparation adverses depuis 2012, il y a lieu de penser que les « Brésiliens » sud-africains, avertis par tout ce que le diable d’avant-centre vert et noir réalise, doivent être à coup sûr en train d’imaginer des stratagèmes pour l’empêcher d’avoir la carburation maximale. D’autant plus qu’en deux sorties à domicile, ils n’ont pas connu de sourire : nul devant Saint George SC d’Ethiopie 0-0, samedi 13 mai (1ère journée) et défaite face à Espérance de Tunis 1-2, vendredi 2 juin (3ème journée). C’est tout l’intérêt de cette confrontation que dirigera, faut-il le rappeler, le Marocain Noureddine El Jaafari (arbitre central), épaulé par ses compatriotes Redouane Achik (assistant I) et Youssef Mabrouk (assistant II).

Par ailleurs, également en groupe C, dans le cadre de la dernière journée, l’Espérance de Tunis accueillera Saint George SC d’Ethiopie, le même dimanche à 18h00’ au stade du 7 Novembre de la cité olympique de Rades, dans la banlieue tunisoise. La direction de la partie sera assurée par l’Ivoirien Denis Dembele (arbitre central) assisté le long des lignes par ses compatriotes Marius Donatien Tan (A I) et Moussa Bayere (A II).

Le classement du groupe C est dominé, à l’issue de la 5ème et avant-dernière journée, par Espérance de Tunis 9 points (+3), suivie de Mamelodi Sundowns 8 points (+2), Saint George 5 points (-1) et Vita Club 4 points (-4). ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/KGD