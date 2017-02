Le manager général du TP Mazembe dément tout contact de transfert de Gbohouo, Matampi et Coulibaly

Kinshasa, 02 Fév. 2017 (ACP).- Le manager général du TP Mazembe, Frédéric Kitengie, a démenti toute transaction de transfert des joueurs Sylvain Gbohouo, Matampi Vumi Ley et Salif Coulibaly avec un club congolais, mercredi au cours d’une conférence de presse tenue au stade du club à Lubumbashi, rapporte le site tpmazembe.com.

« Le TP Mazembe n’a jamais été contacté et n’a jamais discuté avec un quelconque prétendant au transfert de Sylvain Gbohouo, Ley Matampi et Salif Coulibaly. Les trois sont toujours joueurs du TP Mazembe. Le club engage ses joueurs à coût de milliers de dollars, par conséquent toute équipe qui veut engager un de nos joueurs devra contacter la direction afin de discute. », a indiqué Frédéric Kitengie qui a ajouté pour ce qui est d’Eric Bokanga,: « Le TPM l’a prêté à Renaissance à titre gratuit pour une saison alors qu’il avait acheté ce joueur chez V. Club pour 400.000 USD. Aujourd’hui, le joueur veut aller évoluer au Congo-Brazzaville, à l’AC Léopards de Dolésie qui ne propose que 7.000 USD. Le club n’investit pas pour perdre, sur ce point nous restons exigeants. Il est logique qu’on exige le retour du joueur à Lubumbashi. Une attitude qui sera mal comprise par le public et par le joueur, lequel criera qu’on ne libère pas les joueurs. »

Il a invité les joueurs Christian Luyindama, Merveille Bope et Jonathan Bolingi à témoigner que, pour leur cas, tout s’est bien passé par les négociations, ils partent à Liège en plein accord avec le TP Mazembe. « Nous sommes un club qui paie très cher les joueurs qu’il recrute dans les clubs de la RDC. On peut ainsi dire qu’on nourrit très bien ces clubs qui nous vendent des joueurs. Sur le plan local, nos joueurs gagnent bien leur vie au pays… », a-t-il conclu. ACP/FNG/Kayu/Wet