Les mandataires publics appelés à privilégier l’approche dite «Gestion axée sur les résultats»

Kinshasa, 03 Janv. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat en charge du Plan , Jean Lucien Bussa Tongba , a appelé les mandataires publics , les chefs d’Entreprises privés ainsi que tous les porteurs des projets à privilégier ,dans leur méthodologie de travail ,l’approche dite «Gestion Axée sur les Résultats ( GAR)», en vue d’atteindre les résultats escomptés à impact durable .

Le ministre d’Etat au Plan qui s’est exprimé ainsi mardi à Kinshasa, lors de la cérémonie de remise des diplômes à une vingtaine des volontaires du Secrétariat National du Volontariat (SNV), a indiqué que le développement de la RDC, dans le cadre de la GAR, offre plusieurs avantages au cas où celle-ci est appliquée à la lettre.

Il s’agit notamment de la transparence, de la bonne gouvernance et de la réédition des comptes auprès des bénéficiaires des projets, a dit le ministre, qui précise que «sans cette approche, il est difficile d’espérer le développement de la RDC».

Pour Joseph Koni, chef de service santé, jeunesse et genre du Secrétariat national du volontariat (SNV), le choix de la GAR devrait être opté par tous les entrepreneurs et les chefs d’établissements publics. Il leur a demandé la mise en application urgente pour finalement changer le visage du Congo.

Le secrétaire général du SNV , Roger Mondo s’est réjouit de cette formation initiée après avoir décelé quelques problèmes liés à la gestion au sein du SNV permettant aux participants de savoir intégrer les risques dans la gestion du projet et en distinguant l’effet d’ un résultat.

M. Jean pierre Buhendwa, formateur au «training conseilling and managment office (TCM office)», a, quant à lui, fait part des exigences et de l’importance de la GAR du point de vue national et international. Le peu des ressources que l’Etat dispose devra être investi pour que les résultats de développement ressentent les effets sur la population. ACP/Mat/JGD/Fmb