Maniema : Olive Lembe Kabila en visite dans la cité de Kailo

Kindu, 24 Août 2017 (ACP).- L’épouse du Chef de l’Etat, Marie Olive Lembe Kabila, en séjour dans la Province du Maniema, a effectué mercredi une visite de plus de six heures à la cité de Kailo, une agglomération située à plus de 75 Km au Nord de la ville de Kindu, sur l’axe Kindu-Kisangani où elle a été accueillie par une foule en liesse.

Dans cette cité, Marie Olive Lembe Kabila, s’est arrêtée devant la tombe de sa grand-mère à qui elle a rendu hommage pour des sacrifices énormes consentis en sa faveur, avant de lancer un message de paix et d’auto-prise en charge à la population qu’elle a aussi invité à s’enrôler massivement dans la perspective de la tenue imminente des élections dans un climat apaisé.

Au cours d’un entretien avec les femmes des militaires et des policiers, l’épouse du Chef de l’Etat a exhorté ses interlocutrices de pratiquer des activités génératrices de revenus notamment les cultures maraichères, le petit commerce, l’élevage aviculture pour leur autonomisation.

Avant de regagner Kindu où elle poursuit son séjour, Marie Olive Lembe Kabila s’est aussi entretenue avec les chefs coutumiers et autres notabilités de la contrée qu’elle a exhortée au respect des lois du pays dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces derniers ont mis à profit cette rencontre pour lui présenter des défis majeurs auxquels ce territoire est confronté notamment son enclavement lié à l’absence du trafic sur l’axe routier Kindu-Kailo-Punia -Kisangani en délabrement très avancé et surtout à l’effondrement du pont jeté sur la rivière Ulindi. ACP/FNG/YWM/Kayu/May/KJI/CFM