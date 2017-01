Manque criant des spectateurs au stade des Volcans de Goma

Goma, 1er jan. 2017 (ACP).- Le stade des Volcans du quartier Birere, à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, a enregistré moins de spectateurs au cours du championnat de l’édition 2016-2017 de l’Entente urbaine de football de Goma (EUFGO) par rapport aux saisons sportives précédentes, a constaté l’ACP.

Plusieurs analystes sportifs et amoureux du football justifient cette situation par différentes raisons. Pour Henri Lofimbo, vice-président du DC Espoir, la baisse est consécutive à la fréquentation du stade par les structures non adéquates qui ont influé sur la qualité du jeu produit par les joueurs l’EUFGO.

De son coté, Bahati Bulumanga du Fan club de l’AS Kabasha a indiqué que la jeunesse actuelle se contente de suivre à la télévision les matches des championnats européens de peur de se faire violenter dans le stade de Goma en raison du comportement antisportif observé en ce lieu les saisons passées.

Pour sa part, le président de l’EUFGO, Christian Lumwanga, a déploré le fait que les matches sont déficitaires et ne permettent plus à son entité de s’acquitter du droit vis-à-vis des officiels et de faire face à certaines de ses charges. ACP/Kayu/Kgd/May