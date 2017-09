Le manque d’activités physiques expose à des maladies

Kinshasa, 19 sept. 2017 (ACP).- Le manque d’activités physiques régulier rend l’homme inactif et l’expose à des maladies à partir de 40 ans, a indiqué le préparateur physique et nutritionniste , Gabson Nendaks, lors de son intervention au Salon de l’enfant et de famille organisé du 15 au 16 septembre à Kinshasa dont le texte est parvenu mardi à l’ACP.

Selon ce nutritionniste, parmi les maladies que peut entrainer l’inactivité figurent l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité. L’activité physique doit faire partie de la vie quotidienne dès l’enfance, en y associant un régime alimentaire équilibré au bénéfice d’une bonne santé et du prolongement de la vie humaine.

Il a fait remarquer que, manger une ou deux fois par jour est mauvais, et ne pas manger ou être à jeun est pire que tout, car ceci transforme les aliments en graisse, favorisant leur stockage dans certaines parties du corps( le menton, l’avant bras, les cuisses, le ventre ou la sphère abdominale).

Il a déconseillé la pratique consistant à faire le régime, encourageant par contre de bien manger pour le maintien du corps en forme en déjeunant, en dinant et en soupant régulièrement. Selon ce nutritionniste tous les produits sucrés vendus contiennent des additifs qui sont nocifs à l’organisme. Il vaut mieux consommer le jus aux fruits naturels pressés que de se fier au super marché.

Il a recommandé également de ne pas manger des vivres frais, car ils contiennent beaucoup de sel pour sa conservation, et ce sel est nocif pour la santé cardiaque, gonfle aussi l’organisme à la place de grossir.

L’huile de palme doit être utilisée en petite quantité dans la cuisine, car elle favorise le stockage de la graisse dans le cœur, l’hypertension artérielle et le diabète. Débuter la journée à la prise du jus ou autres éléments sucrés, augmente le taux de la glycémie, mieux commencer la journée avec un verre d’eau et prendre au moins 2 litres la journée.

M.Nendaks a inscrit son intervention dans le cadre de la sensibilisation des parents à l’éducation de leurs enfants à mieux manger. Il a proscrit de dormir juste après le repas (manger une heure et demi avant le coucher) pour une bonne digestion. Les aliments sucrés et le lait doivent être consommés la journée, pas le matin ni le soir. Une marche d’au moins 30 minutes par jour est bon pour la santé cardiaque et l’exercice physique associée à une alimentation équilibrée (variée en lait, céréales, fruits et légumes) maintien la bonne santé, a-t-il indiqué. ACP/Mat/Wet