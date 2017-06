Marc-Vivien Foé «ne se sentait pas bien» avant le match fatal contre la Colombie, révèle sa veuve

Kinshasa, 27 Juin 2017 (ACP).- Le défunt footballeur camerounais Marc-Vivien Foé «ne se sentait pas bien» avant le match fatal Cameroun – Colombie, révèle sa veuve Marie-Louise Foé dans une interview accordée à une télévision française.

Selon Africanews, la mort de l’ancien milieu de terrain des Lions Indomptables hante toujours le monde du football. Mais, les nouvelles révélations fracassantes de sa veuve ne devraient pas éteindre les supputations autour du décès de Marc-Vivien Foé, disparu il y a exactement 14 ans en plein match de Coupe des Confédération.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision française SFR Sports, Marie-Louise Foé, a déclaré que son mari lui aurait annoncé ne pas se sentir bien, avant le match fatal face à la Colombie. «Le jour du match, on en a parlé, il m’avait appelée pour me dire qu’il ne se sentait pas bien. Et juste quelque temps avant de prendre le bus, il m’a dit : «je ne jouerai pas la première mi-temps, mais tu ne le dis à personne, venez comme d’habitude, parce que je ne suis pas en très grande forme», raconte la mère des trois enfants de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Et Marie-Louise Foé de poursuivre que quelques faits du match l’auraient interpellé. «Déjà, j’étais surprise de le voir entrer dès le début du match. Il est rentré, j’ai dit, il ne met jamais les mains aux hanches, c’est la deuxième fois qu’il met les mains aux hanches.», souligne-t-elle, précisant avoir «suivi tous les matchs à domicile» de son époux «pendant toute sa carrière».

Quoi qu’il en soit, cette révélation risque sans nul doute de soulever une nouvelle polémique d’une tragédie qui cache encore des mystères, selon certains. La mort de Marc-Vivien Foé fait toujours l’objet de spéculations. Mais, l’ancien milieu de terrain camerounais est officiellement décédé d’un arrêt cardiaque, le 26 juin 2003 au stade Gerland de Lyon, en France. Il était alors âgé de 28 ans. ACP/Mat/BSG/JGD