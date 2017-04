Les marchands de Matadi Kibala et de l’UPN sensibilisés à la culture de l’épargne

Kinshasa, 18 avril 2017(ACP).- les vendeurs et vendeuses des marchés de la commune de Ngaliema et de Mont-Ngafula, à Kinshasa, ont été sensibilisés mardi à la culture de l’épargne par M. Zachée Tshisuaka, directeur général de la coopérative d’épargne et de crédit (Q T COOPEK ).

Il a fait savoir que la campagne a pour but d’amener la population, notamment les marchands, à faire des sacrifices pour épargner une somme de la quotité qu’ils gagnent quotidiennement pour leur avenir ou pour financer des projets futurs ou encore pour faire face aux problèmes imprévisibles. M. Tshisuaka a aussi saisi cette occasion pour présenter aux participants les institutions où ils peuvent garder leur argent en toute sécurité, à l’instar des banques agréées ainsi que des coopératives d’épargne et de crédit dont « QT/COOPEK ».

De son coté, Laurène Ntumba, caissière principale à « QT/COOPEK ». a expliqué aux vendeuses les avantages d’épargner dans leur institution financière où l’ouverture d’un compte revient à 5.000FC au lieu de 10.000 FC. Le client qui arrive à atteindre plus de 200 dollars américains a droit à un crédit équivalent a la moitié de sa mise, remboursable à plusieurs échéances. La politique de la COOPEK/QT consiste à amener les marchands à s’épanouir dans leur commerce, a-t-elle soutenu. ACP/FNG/Kgd