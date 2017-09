Marine Le Pen avoue de continuer à porter sa ligne politique

Kinshasa, 22 sept. 2017 (ACP).- La présidente du Front national, Marine Le Pen, a assuré vendredi qu’elle continuerait à porter sa ligne politique, la même depuis 2002, alors que Florian Philippot accuse le FN de retour en arrière terrible, a rapporté l’AFP.

« Quand Florian Philippot dit que son départ va entraîner un changement de ligne, c’est juste faux », a affirmé sur BFM TV-RMC Mme Le Pen, au lendemain du départ du FN de M. Philippot. « Si je suis réélue présidente du FN lors du prochain congrès en mars, à Lille, cette ligne que je porte depuis 2002 continuera à être portée », a garanti Mme Le Pen. « Mais ça veut pas dire qu’il ne faut pas entendre, analyser les résultats d’une élection, écouter les inquiétudes », a-t-elle aussi souligné, prenant l’exemple de la perception d’une procédure brutale, trop rapide quant à la manière dont le FN veut sortir de l’euro.

« Au séminaire FN des 21 et 22 juillet, Florian Philippot dit qu’il y a un changement de ligne, mais on a fait un communiqué que tout le monde a voté, y compris lui, il peut pas dire que nous abandonnons la souveraineté », s’est-elle offusquée. « J’ai envie de dire à Florian: tu peux partir , mais accuser le FN de choisir une ligne qui est une régression , c’est non seulement faux, déloyal et diffamatoire », a-t-elle fustigé.

Pour elle, d’ailleurs, M. Philippot « vient d’entrer dans ce groupe des personnes de mauvaise foi qui, pour se chercher un espace, nous rediabolisent. Ce n’est pas digne. » Mme Le Pen a assuré n’avoir rien à retirer de ses propos tenus en octobre 2016, évoquant un coup de foudre intellectuel avec M. Philippot lors de leur rencontre.

« J’ai le sentiment d’un gâchis, je sais qu’il va perdre son énergie, je sais et il le sait aussi qu’il n’a pas d’espace politique », a-t-elle insisté. « Nous pensons la même chose, nous défendons la même chose, nous avons la même sensibilité », a encore expliqué la députée du Pas-de-Calais. En interne, « je l’ai beaucoup défendu face à d’autres dirigeants FN très critiques, a-t-elle reconnu, et ça rend la manière dont il part assez déloyale.

Mme Le Pen a enfin indiqué qu’un nouveau congrès FN se tiendrait en 2021 pour permettre aux adhérents de désigner leur président, et donc leur candidat à la présidentielle. « Si demain il y a quelqu’un qui est mieux placé que moi, alors je lui céderai la place, c’est clair », a-t-elle garanti. « Pour la présidentielle 2022, aujourd’hui je suis la mieux placée, dans trois ans, je ne sais pas », a-t-elle assurée. ACP/Mat/Wet