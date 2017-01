Le Maroc et le Botswana au centre d’une séance de travail  à la CGEM

Kinshasa, 05 janv. 2017 (ACP/FAAPA).- La présidente de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Mme Miriem Bensalah Chaqroun, a reçu mercredi au siège de la Confédération à Casablanca, le ministre adjoint en charge du Commerce de la République du Botswana, Ganda Biggie Butale, pour une séance de travail, en rapport à la coopération entre les deux sur différents problèmes économiques, rapporte jeudi la FAAPA citant l’agence marocaine de presse (MAP).

Lors de cette réunion, Mme Bensalah Chaqroun accompagnée de plusieurs hommes d’affaires et d’opérateurs du tourisme, d’énergie, de banques, des énergies renouvelables et du transport aérien, ont passé en revue les différentes similitudes entre les deux marchés marocain et botswanais et les perspectives d’échanges et de coopération bilatérale.

La rencontre a été l’occasion pour le Maroc, à travers la vision de son Souverain, de faire les bons choix en matière de développement humain. « Ce n’est qu’à travers le business que nous pouvons se développer », a déclaré M. Ganda Butale à cette occasion.

Pour sa part, la présidente de la CGEM a mis l’accent sur le besoin d’identifier les synergies créatrices d’emplois et de forte valeur ajoutée qui permettraient aux opérateurs des deux pays de créer de nouvelles voies de coopération sur le plan des investissements et des échanges commerciaux. ACP/Kayu/May