Le Maroc célèbre le  42ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte

Kinshasa, 07 Nov.2017 (ACP).-Le Maroc vient de célébrer le 42eme anniversaire de la Glorieuse Marche Verte sur fonds d’appel aux deux moments fondateurs qui symbolisent le pacte indéfectible d’unité nationale, scellé entre le Trône et le Peuple, dont la clé de voûte est le Sahara marocain.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui l’a dit lundi soir dans son discours à l’occasion de la célébration de cette marche, a indiqué que « Nous avons à cœur, maintenant que la terre est libérée, d’œuvrer, avec le même sens de l’engagement, pour assurer à la population de ces provinces les conditions d’une vie digne et pour favoriser son développement. Nous sommes aussi déterminés à libérer nos fils retenus dans les camps et à arrimer ces zones à la Mère-Patrie, de manière pleine et entière ».

Le Roi du Maroc a annoncé à cet effet la célébration du soixantième anniversaire du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed V, prononcé à M’hamid El-Ghizlane qui marque une étape saillante dans le processus de parachèvement de l’intégrité territoriale du pays, et qui souligne la Marocanité du Sahara et l’attachement du peuple marocain à sa terre.

S’adressant aux chioukhs et aux représentants des tribus sahraouies venus lui faire allégeance -la Beia-, Mohammed V avait souligné les droits historiques et légitimes du Maroc sur son Sahara, déclarant en substance : « Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara, dans le cadre du respect de nos droits historiques et conformément à la volonté de ses habitants… », a rappelé le Roi Mohammed VI.

Le Roi du Maroc a soutenu que cette déclaration est sans ambiguïté, et ne peut remettre en cause son bien-fondé ainsi qu’un engagement de l’expression d’une alliance pérenne entre le Trône et le Peuple.

« Cette proclamation atteste la permanence de la Marocanité du Sahara, et ce, bien avant la mise en scène artificielle d’un conflit indûment suscité autour de cette vérité historique », a-t-il dit ajoutant que le Sahara restera marocain jusqu’à la fin des temps.

C’est dans cette perspective que Sa Majesté le Roi Hassan II, avait conçu l’idée de la Marche Verte pour le recouvrement de provinces du Sud, a encore dit le Roi précisant que la commémoration de l’anniversaire de la Marche Verte et le rappel du Discours de M’hamid El-Ghizlane constituent une occasion privilégiée d’exalter le patriotisme sincère, l’attachement loyal aux constantes de la nation, le sens du sacrifice pour la patrie.

Une action extérieure dédiée à la défense des droits légitimes des citoyens marocains

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a déclaré lundi que son pays veille à ce que l’action extérieure dédiée à la défense des droits légitimes des citoyens marocains soit menée en totale cohérence avec les efforts de développement interne, dans un esprit de solidarité et d’unanimité nationale.

« Dès Mon Accession au Trône, J’ai fait serment devant Dieu et devant toi, de tout mettre en œuvre, pour défendre notre intégrité territoriale et garantir aux habitants du Sahara les conditions d’une vie libre et digne », a-t-il précisé ajoutant que sur le plan international, le Maroc maintient l’engagement qu’il a fait d’adhérer à la dynamique actuelle voulue par M. Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dans le respect des principes et des fondamentaux de la position marocaine.

Premièrement, soutient le Roi du Maroc, aucun règlement de l’affaire du Sahara n’est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, et en dehors de l’Initiative d’autonomie, dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité.

Deuxièmement, il a estimé que les expériences passées devraient permettre de méditer sur le problème en vue d’arriver à définir le processus à suivre pour trouver la solution.

Mohammed VI a réaffirmé son engagement d’aller de l’avant dans la réalisation du modèle de développement propre, en parallèle avec la mise en œuvre de la régionalisation avancée en vue de permettre aux habitants de la région d’assurer la gestion démocratique de leurs affaires et de contribuer au développement de leur région.

Ces projets qui seront mis en chantier, vont permettre au Sahara marocain de se positionner comme un pôle économique intégré appelé à servir de trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine ou il s’affirmera comme une plaque-tournante pour les relations entre les pays de la région. ACP/Kayu